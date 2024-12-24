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Balıkesir'de Patlayıcı Fabrikasında Meydana Gelen Patlamada 12 Ölü

Balıkesir'de Patlayıcı Fabrikasında Meydana Gelen Patlamada 12 Ölü
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 12 vatandaş hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olayla ilgili başsağlığı diledi ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 12  vatandaşın hayatını kaybettiği, 3 kişi de yaralandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

" Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ekiplerimiz, patlamanın hemen ardından olay yerine intikal ederek çalışmalarına başlamışlardır. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, olay tüm yönleriyle incelenmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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