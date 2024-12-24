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Balıkesir'de Patlayıcı Fabrikasında Meydana Gelen Patlama

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Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen bir fabrikada meydana gelen patlamanın ardından çalışmalar devam ediyor. Eski çalışan Ali İhsan Elmacı, patlamanın nedenini bilmediklerini ancak güvenlik önlemlerinin sıkı olduğunu belirtti.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ

(BALIKESİR)- Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamanın ardından bölgede çalışmalar sürüyor. Fabrika'nın eski çalışanlarından Ali İhsan Elmacı, "Hassas bir patlayıcı, patlamanın neden kaynaklandığını bilemeyiz" dedi.

Patlamanın ardından olay yerine gelen eski vardiya sorumlusu Ali İhsan Elmacı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Patlamanın yaşandığı bölgeyi bildiğini belirten Elmacı, "Hassas bir patlayıcı, patlamanın neden kaynaklandığını bilemeyiz ama y'ıldırım düştüğünü' falan söylüyorlar. Fakat yıldırıma karşı Faraday kafesiyeyle kaplıydı 5 yıl önce. Güvenlik önlemleri çok aşırı derecede sıkı olan bir bölümdür" dedi.

Elmacı, üretim bandında birine bağlı çalışan 7-8 makinenin olduğunu belirterek, bu makinelerin birbirinden bağımsız olarak çalışamayacağını çalıştığında hepsinin aynı anda çalıştığını kaydetti.

Balıkesir'de Patlayıcı Fabrikasında Meydana Gelen Patlama
Kaynak: ANKA / Güncel
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