Balıkesir'de otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Balıkesir'de otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Miraç Kaya - Güncel
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Balıkesir'de otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muharrem Tunçay (50) idaresindeki 10 AGG 284 plakalı otomobil, Susurluk-Bandırma kara yolunun Kepekler Mahallesi kavşağında, İsmail Araboğa'nın kullandığı 63 TH 499 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, Tunçay olay yerinde yaşamını yitirdi, Hande Alan (32) yaralandı.

Alan, Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

AA / Miraç Kaya - Güncel

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