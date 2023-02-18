Balıkesir'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Elçin O. (40) idaresindeki 16 BAA 48 plakalı otomobil, Bandırma- Çanakkale kara yolu Edincik Mahallesi yol ayrımı mevkisinde, karşı şeride geçerek İlyas U. yönetimindeki 17 ZB 603 plakalı kamyona çarptı, ardından devrilerek yolun dışına çıktı. Kazada, aracında büyük hasar oluşan Elçin O, yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan Elçin O'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaynak: AA / Güncel Çanakkale Balıkesir Güncel Haberler

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