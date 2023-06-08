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Balıkesir'de otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'de otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Behçet Korkmaz idaresindeki 07 ANH 470 plakalı otomobil, Bilentur mevkisinde Uğur Asrav (66) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü Asrav ile bisikletteki Özbekistan uyruklu Nargıza Tashmukhamedova (53) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Tashmukhamedova, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel

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