Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Otoyoldan İzmir yönüne giden Canberk Altın (26) idaresindeki 16 ANE 846 plakalı otomobil, Savaştepe Mecidiye mevkiinde orta refüje çarparak devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Ceyda Çakıroğlu (24), olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan ve itfaiye ile polis ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılan sürücü Altın, sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Altın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ceyda Çakıroğlu'nun cenazesi de Savaştepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi. AA / Miraç Kaya - Güncel Güncel Haberler

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