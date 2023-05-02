Balıkesir'de otomobilin çarptığı kişinin cenazesi toprağa verildi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kişi son yolculuğuna uğurlandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kişi son yolculuğuna uğurlandı.
Kalkım-Edremit Çevre Yolu'nda otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitiren Şeyhamit Altıntop'un (73) cenazesi yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Edremit'e getirildi.
Evinin önünde helallik alınmasının ardından Darsofa Mahallesi Camisi'ne getirilen Altıntop için, ikindi vakti cenaze namazı kılındı.
Altıntop, namazın ardından Edremit Yeni Mezarlığında defnedildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, olaydan sonra çarpan araç sürücüsü E.K, gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel