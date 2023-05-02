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Balıkesir'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Balıkesir'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Güncel Haberler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

E.K. yönetimindeki 48 LM 250 plakalı otomobil, Kalkım-Edremit Çevre Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan Şeyhamit Altıntop'a çarptı.

Bölünmüş yolda yaşanan kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen Altıntop'un cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazanın ardından savrularak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

Balıkesir Edremit Güncel Haberler

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