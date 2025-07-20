Balıkesir'de Otomobilin Ayçiçeği Tarlasına Devrilmesi Sonucu 3 Yaralı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobilin ayçiçeği tarlasına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
M.B, yönetimindeki 10 DEJ 42 plakalı otomobil, Balıkesir-Bursa kara yolu Susurluk Demirkapı mevkisinde ayçiçeği tarlasına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki İ.A. ve H.A.A. yaralandı.
İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, Susurluk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel