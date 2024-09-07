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Balıkesir'de otomobil yangını ormanlık alana sıçradı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Balıkesir'in Havran ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Balıkesir-Edremit kara yolunun Gelinderesi mevkisinde, R.A. yönetimindeki 06 NC 873 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün, yolun kenarına çektiği araçtan son anda inerek kurtulmasının ardından alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

R.A'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istemesi üzerine olay yerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran ve İvrindi Grup Amirliklerine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından otomobilde ve ormanlık alandaki yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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