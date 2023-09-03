Balıkesir'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.