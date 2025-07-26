Balıkesir'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Susurluk ilçesinde meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otomobilde bulunan iki kişi ise yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

M.B.K. (19) idaresindeki 10 AHE 832 plakalı otomobil, Bandırma-Susurluk kara yolunun Yahyaköy Mahallesi mevkisinde henüz ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu sürücünün kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile beraberindeki Ç.V. (21) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Susurluk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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