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Balıkesir'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü

Balıkesir'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü
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Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı ancak kurtarılamadı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Y.Ş. yönetimindeki 35 AEM 713 plakalı otomobil, Bandırma-Gönen kara yolunun Taştepe mevkisinde H.Y. (34) idaresindeki 10 ALS 48 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Y.Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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