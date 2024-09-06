Balıkesir'de otomobil takla attı: 5 yaralı

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Gönen-Bandırma kara yolu Özgözlü Köprü yakınında meydana geldi. Bandırma yönüne giden Münevver Y. yönetimindeki 34 SS 968 plakalı otomobil, iddiaya göre araca taş isabet etmesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp yoldan çıkıp takla attı. Kazada, sürücü ile yanındaki akrabaları Sude Y., Emir K., Elif Nur K. ve Zehra K., araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ile arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Gönen Devlet Hastanesi ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.