Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de otomobil takla attı: 5 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Gönen-Bandırma kara yolu Özgözlü Köprü yakınında meydana geldi. Bandırma yönüne giden Münevver Y. yönetimindeki 34 SS 968 plakalı otomobil, iddiaya göre araca taş isabet etmesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp yoldan çıkıp takla attı. Kazada, sürücü ile yanındaki akrabaları Sude Y., Emir K., Elif Nur K. ve Zehra K., araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ile arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Gönen Devlet Hastanesi ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Kazaları Balıkesir Otomobil Güncel Gönen Kaza

40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan ilk paylaşım: Enerciii

Eski Dilan geri döndü: Enerciii

 Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
Bedelli askerlerin görev yaptığı kışladan gelen görüntüler fecaat

Bedelli askerlerin görev yaptığı kışladan gelen görüntüler fecaat
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim? Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri.. 6 EYLÜL HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Samsun'da sokak ortasında ilişkiye giren çift! Samsun'da cinsel ilişkiye girenler kim? (VİDEO) Olay ne, nerede oldu?
title