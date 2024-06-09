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Balıkesir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil şarampole devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kırsal Kınık Mahallesi'nde Muzaffer E. idaresinde seyir halinde olan 10 FD 605 plakalı otomobil, virajı alamayıp şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde bulunan Gültekin E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Muzaffer E. ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Sındırgı İtfaiye trafik Trafik Kazaları Güncel Haberler

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