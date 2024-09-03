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Balıkesir'de otomobil kazası: 7 kişi yaralandı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde bir otomobilin, içinde yolcuların bulunduğu yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir otomobilin, içinde yolcuların bulunduğu yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Balıkesir- Edremit karayolu Gelin Deresi mevkisinde H.Ş. idaresindeki 10 GB 289 plakalı otomobil, yol kenarında içinde yolcuların bulunduğu 06 BJD 641 ve 34 KD 665 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada sürücü H.Ş. ile diğer otomobillerdeki Ersin Alagöz, Filiz Alagöz, Erdinç Alagöz, Bahar Alagöz, Ömer öksüz ve Gülcan Öksüz yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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