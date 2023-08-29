Balıkesir'de otomobil ile tanker çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, otomobille tankerin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kaza, Çanakkale-İzmir kara yolunun Kız-Ko Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan bir kişi yaralandı.