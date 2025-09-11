Balıkesir'de Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
Balıkesir'de meydana gelen kazada, H.K. idaresindeki otomobil devrildi. Sürücü araçta sıkıştı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, sonra hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
H.K. idaresindeki 16 BF 236 olan otomobil Bandırma-Bursa kara yolu Ömerli Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Araçta sıkışan sürücü H.K, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı tedaviye alındı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel