Haberler ›› Güncel ›› Balıkesir'de Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Balıkesir'de Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.