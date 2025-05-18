Balıkesir'de Otomobil Devrildi, 4 Yaralı
Balıkesir'in Havran ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
R.B. yönetimindeki 10 ALT 408 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Soğukçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Havran Grup Amirliği ekipleri, devrilen araçtaki yaralıları bulunduğu yerden çıkardı.
Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel