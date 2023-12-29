Balıkesir'de otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.
Çanakkale-İzmir kara yolunun İskele Mahallesi Kavşağı yakınında seyreden A.Y. yönetimindeki 10 Z 0358 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücü A.Y. ve yanında bulunan babası İ.Y. yaralandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık görevlilerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.