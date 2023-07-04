Balıkesir'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.