Balıkesir'de Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı ancak araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.