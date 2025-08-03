Balıkesir'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
Balıkesir-Çanakkale kara yolunda seyir halindeyken bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Balıkesir'de seyir halindeyken bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Balıkesir- Çanakkale kara yolunda ilerleyen 34 RS 1529 plakalı otomobil, Edincik mevkisindeki üst geçidin altından geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak ters döndü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilin içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısa bir süre trafiğe kapanan yol, kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel