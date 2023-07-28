Balıkesir'de Otobüs ve Beton Mikseri Kaza Yaptı: 2 Ağır Yaralı, 44 Yaralı

Balıkesir'de yolcu otobüsü, beton mikserine çarptı ve 2'si ağır olmak üzere 44 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BALIKESİR'de yolcu otobüsü önünde seyir halindeki beton mikserine çarptı, 2'si ağır 44 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 03.00'te İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Karesi ilçesinin kırsal Fethiye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Balıkesir yönüne giden Ayhan Karadeniz'in kullandığı 34 LAJ 55 plakalı yolcu otobüsü, Mehmet Sayit Güngör yönetimindeki 35 HA 3549 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada beton mikserinin şoförü Güngör, otobüs şoförü Karadeniz ile 42 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan otobüs şoförü Ayhan Karadeniz ile muavin Emir Metin'in hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.