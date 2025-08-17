Balıkesir'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki otluk ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale için dozerlerle yol açan ekipler, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.