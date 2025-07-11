Balıkesir'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Edremit ilçesindeki Cennetayağı Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Cennetayağı Mahallesi Emin Kuyu Caddesi'ndeki bir otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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