Balıkesir'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Cennetayağı Mahallesi Emin Kuyu Caddesi'ndeki bir otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.