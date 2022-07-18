Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı - Haberler

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Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı

AA - Miraç Kaya - Güncel
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Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı

Balıkesir genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Balıkesir genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceğini, rüzgarın kuvvetli etki göstereceğini ve bu durumun orman yangını riskini artıracağını belirtti.

Şıldak, bu kapsamda yapılan değerlendirmelerle Balıkesir genelinde tüm orman alanlarına giriş ve çıkışların 31 Ağustos tarihine kadar yasaklandığını kaydetti.

Mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarına da giriş ve çıkışların kontrollü olarak sağlanacağını ifade eden Vali Şıldak, bu alanlarda ateşsiz piknik yapılabileceğini bildirdi.

AA / Miraç Kaya - Güncel

Hasan Şıldak Balıkesir Güncel Haberler

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