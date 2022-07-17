Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı kırsal Karagöz Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye 7 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. AA / Miraç Kaya - Güncel Balıkesir Güncel Haberler

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