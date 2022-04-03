Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler

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Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

AA - Miraç Kaya - Güncel
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Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Kütahya sınırında yer alan Derecikören ile Kızılcık mahalleleri arasındaki karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 ilk müdahale, 2 su ikmal aracı ve 5 arazözle yangına müdahale ediyor. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden de 8 arazözün bölgeye takviye amaçlı gönderildiği belirtildi.

Ekiplerin örtü yangını şeklindeki alevleri söndürme çalışması gönüllülerin de müdahalesiyle sürüyor.

AA / Miraç Kaya - Güncel

Derecikören, Balıkesir, Kütahya, Yangın, Güncel, Haberler

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