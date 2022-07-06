Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA - Miraç Kaya - Güncel
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Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Tatlıpınar Mahallesi mevkisindeki otluk ve meşelik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, su ikmal aracı ile ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında 5 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

AA / Miraç Kaya - Güncel

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