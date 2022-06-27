Balıkesir'de ormanlara giriş süresiz olarak yasaklandı

BALIKESİR Valiliği tarafından alınan karar ile yangınların önlenmesi için belirlenen mesire alanları haricinde il genelindeki tüm ormanlara giriş yasaklandı. Karar tarihinden itibaren başlayan yasakların, yeni bir karar alınıncaya kadar süreceği belirtildi.

Balıkesir'in 15 ilçesinde bulunan 45 ormana, havaların ısınmasıyla birlikte olası yangın tehlikelerinin önüne geçebilmek amacıyla giriş ve çıkışlar yasaklandı. İl genelinde mesire alanı olarak kullanılan ve ateş yakmaya belli bir bölgede izin verilen 14 kontrollü işletme için ateş yakarak piknik yapma izni verildi. 8 mesire alanı da ateşsiz piknik alanı olarak belirlendi.

"Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek. İzinli kamping işletmeleri dışında tüm ormanda kamp yapılmayacak ve çadır kurulamayacak. Başta ormanlık alanların çevresindeki yerler olmak üzere tarla, bağ, bahçe, zeytinlik ve diğer tüm arazilerde temizlik ve benzeri amaçlarla anız, bitki örtüsü, ot ve dal gibi artıkların yakılması yasaklandı. Bütün ormanlık alanlarda ve çevresinde drone, İHA ve benzeri diğer hava araçları uçurulamayacak."

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