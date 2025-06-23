Balıkesir'de Ormana Ulaşan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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Kepsut ilçesinde araziden ormana sıçrayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkıp ormana ulaşan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Karacaören Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daha sonra büyüyen yangın, ormana ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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