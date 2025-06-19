Balıkesir'de Orman Yangınlarına Hızlı Müdahale

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangınlar, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Bölgeye çok sayıda araç ve personel gönderildi.

Balıkesir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde iki ayrı noktada ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangınlara ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Sarıfakılar ve Nusret mahallelerinde çıkan orman yangınları, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangınlara müdahale çalışmaları Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar tarafından hem havadan hem de karadan yoğun şekilde sürüyor.

Sarıfakılar Mahallesi'ndeki yangına müdahale için bölgeye çok sayıda araç ve personel sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmalarında 19 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı, 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 3 dozer ve 5 greyder ve 150 personel alevlere müdahale ediyor.

Nusret Mahallesi'nde ise yangına 13 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 hizmet aracı, 3 helikopter, 2 uçak, 1 dozer ve 2 greyder ve 110 personelin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDOĞAN - Güncel
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den En-Nesyri ve Amrabat için tarihi transfer operasyonu

Fenerbahçe'den 60 milyon euroluk tarihi transfer operasyonu
İngiltere savaşa mı katılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi

Bir ülke daha savaşa mı katılıyor? MOSSAD bile bu görüntüyü paylaştı
Oktay Kaynarca yaşadığı pişmanlığı yıllar sonra açıkladı

Oktay Kaynarca yaşadığı en büyük pişmanlığı yıllar sonra açıkladı
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Ticaret Bakanlığı'ndan Kocaeli'de boş araziye salatalık döken kişiye dev ceza

Bakanlık o görüntüler üzerine harekete geçti! Dudak uçuklatan ceza
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.