Balıkesir'de Orman Yangınlarına Hızlı Müdahale

Balıkesir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde iki ayrı noktada ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangınlara ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Sarıfakılar ve Nusret mahallelerinde çıkan orman yangınları, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangınlara müdahale çalışmaları Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar tarafından hem havadan hem de karadan yoğun şekilde sürüyor.

Sarıfakılar Mahallesi'ndeki yangına müdahale için bölgeye çok sayıda araç ve personel sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmalarında 19 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı, 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 3 dozer ve 5 greyder ve 150 personel alevlere müdahale ediyor.

Nusret Mahallesi'nde ise yangına 13 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 hizmet aracı, 3 helikopter, 2 uçak, 1 dozer ve 2 greyder ve 110 personelin çalışmaları sürüyor.