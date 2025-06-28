Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

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Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri 200 personel ile havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak ormanlık alana ulaştı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kırsal Halılar Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 2 helikopter, 6 uçak, 3 dozer, 3 treyler ile diğer kuruluşlardan da desteğe gelen 25 araç ve 200 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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