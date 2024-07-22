Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Edremit-Havran yolu yakınındaki ormanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kocaseyit Orman İşletme Şefliği ekipleri ilk müdahaleyi 5 dakika içerisinde yaptı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel