Balıkesir'de Orman Yangınına Havadan Müdahale Sona Erdi

Balıkesir'de Orman Yangınına Havadan Müdahale Sona Erdi
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Kirazköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan müdahale, havanın kararması nedeniyle sona erdi. Yangınla mücadele için bölgeye çok sayıda araç ve personel gönderildi.

HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİ

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Kirazköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale sürdürülürken, havanın kararması ile birlikte havadan müdahalenin sona erdiği öğrenildi. Bölgede yangının kontrol altına alınması için 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda personelin mücadele ettiği öğrenildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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