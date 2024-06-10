Balıkesir'de Orman Yangını Söndürülmeye Çalışılıyor
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangına uçak, helikopter, arazöz ve personel ile müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
İlçeye bağlı kırsal Ovabayındır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ve 120 personelle müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.