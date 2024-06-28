Balıkesir'de Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Başlatıldı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
İlçeye bağlı kırsal Paşaköy Mahallesi'nde arazide çıkan yangın ormana sıçradı.
İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.