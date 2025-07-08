Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Sındırgı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, çok sayıda ekip ve araçla müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kürendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 10 helikopter, 3 uçak, 22 arazöz, 7 su ikmal aracı, 11 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyder, 1 treyler ve 142 personel ile diğer kurumlardan da gelen araçlarla müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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