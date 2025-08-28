Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere itfaiye ve arazözlerle müdahale edildi.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

Erdek ilçesinin kırsal Narlı Mahallesi Beyaz Evler mevkisinde, saat 11.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, helikopter ve Orman Bölge Müdürlüğü ve Erdek Belediyesi'ne ait itfaiye ve arazözlerle müdahale edildi. 2 saat süren çalışma ile yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
