Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor, soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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