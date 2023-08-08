Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı

BALIKESİR - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in İvrindi ilçesi Gümeli Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 2 uçak, 4 helikopter ve 102 personel ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin hızlı ve güçlü müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol atılana alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldı.