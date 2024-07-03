Balıkesir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kepsut ilçesi Karahaliller Mahallesi'ndeki arazide, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, yakındaki ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye uçak, helikopter ve arazözler sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması amacıyla havadan ve karadan müdahale ediliyor.