Balıkesir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan karadan müdahale ediliyor.

Edremit ilçesi Güre Mahallesi Kaz Dağları'na yakınlarındaki ormanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 5 helikopter, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 140 personel sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıktığı belirtildi. Alevlere havadan karadan müdahale ediliyor.

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/ BALIKESİR,