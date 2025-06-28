Balıkesir'de Orman Yangını: Eyüpbükü Mahallesi Tahliye Edildi

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Eyüpbükü Mahallesi tahliye edildi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Eyüpbükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın nedeniyle Eyüpbükü Mahallesi tahliye edildi.

Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: AA / Erkan Yıldız - Güncel
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