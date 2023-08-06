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Balıkesir'de Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Karakavak Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Bölgeye çok sayıda ekip ve araç sevk edildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Altıeylül ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 18 arazöz, 7 su tankeri ve 2 dozer sevk edilirken, takviye amacıyla 5 dozerin daha gönderileceği öğrenildi. Ekipler bölgede hem havadan hem karadan yangının büyümesini engellemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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