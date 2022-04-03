Son dakika haberi | Balıkesir'de orman yangını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Balıkesir'de orman yangını

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika habere göre Balıkesir'de orman yangınıBALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde karaçam ormanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

BALIKESİR (DHA) - Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde karaçam ormanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Derecikören ve Kızılcık mahalleleri arasındaki karaçam ormanında saat 14.00 sıralarında çıktı. Yangına Balıkesir'in yanı sıra Sındırgı, Bigadiç ve Simav ilçelerinden gelen 14 arazöz ve 4 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, 10 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Necip KARATUNA/SINDIRGI (Balıkesir), (DHA)-

Son dakika haberi | Balıkesir'de orman yangını

Son dakika haberi | Balıkesir'de orman yangını

Son dakika haberi | Balıkesir'de orman yangını

Son dakika haberi | Balıkesir'de orman yangını

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title