Balıkesir'de Orman Yangını 24 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Orman Yangını 24 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını, 203 personel ve çok sayıda hava aracıyla yapılan müdahale sonucunda 24 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bazı mahalleler tahliye edildi.

BALIKESİR'in Havran ilçesi kırsal Halılar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 24 saat sonra kontrol altına alındı.

Havran'ın kırsal Halılar Mahallesi'nde, dün saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 203 personel ile 4 söndürme uçağı, 2 helikopter, 21 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 16 hizmet aracı, 11 itfaiye aracı, 5 dozer, 3 TOMA ve 3 treyler ve 200 personel sevk edildi. Söndürme çalışmalarına çeşitli kamu kurum ve kuruşları da destek verdi. Alevlerin ilerlediği Halılar ile komşu Sarnıç mahalleleri tahliye edildi. Mahalleliler, Havran ve Edremit ilçe merkezindeki yurtlara yerleştirildi. Alevlere gün boyu müdahale edilirken, jandarma, yangına sebebiyet verdiği ileri sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterler söndürme çalışmalarına ara verdi. Alevlere gece boyunca sadece karadan müdahale edildi. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava unsurları tekrar çalışmaya başladı. Dünkü ekiplere takviye olarak çevre illerden gönderilen 2 uçak ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan 25 aracın desteğiyle söndürme çalışmalarına bugün de devam edildi. Alevler 24 saatlik çaba sonucunda bugün 10.30 itibarıyla kontrol altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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