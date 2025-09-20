Balıkesir'de Orman Yangını 2 Saatte Kontrol Altına Alındı
Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.
Sındırgı ilçesi kırsal Çılbırcı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz sevk edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle, saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Necip KARATUNA/SINDIRGI (Balıkesir),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel